Тарасова рассказала о причинах провала Медведевой на ЧР

https://news.ru/storage/news/0a65d6d44121e30b70bc72341a20ebc8/4a37a3d4-e4ee-452d-9727-353a4aacf37c_850.jpg Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Евгения Медведева

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске.

«Она просто взрослеет у нас на глазах, преодолевает очень сложный период в жизни», — заявила специалист «Советскому спорту».

Она добавила, что Медведева просто должна выходить и делать то, что умеет.

Призёр ОИ-2018 после короткой программы занимает 14-е место. За свой прокат она получила 62,24 балла. Медведева сорвала первый каскад прыжков, а потом допустила ещё одно падение на двойном акселе. Спортсменка впервые показала эту программу на официальных соревнованиях.

Лидирует в соревнованиях одиночниц воспитанница Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Короткую программу Загитова исполнила без видимых ошибок и получила 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой (74,96), третье — у Алёны Косторной (74,40).

Произвольную программу фигуристки представят 22 декабря. Чемпионат России завершится 23 декабря, в воскресенье.

Ковтун выиграл чемпионат России по фигурному катанию, писал News.ru.