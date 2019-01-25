Тарасова призвала закрыть рты «борющихся» на ЧЕ россиян

https://news.ru/storage/news/678a1e350f38ecd773c4625f5b057a03/351b0fbc-6ce6-4e9b-b1ca-0f2b8bf92e10_850.jpg Лантюхов Сергей/News.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских пар в ритм-танце на чемпионате Европы в Минске.

Ранее российские тренеры, в частности, Александр Жулин, говорили о том, что отечественные фигуристы будут бороться с четырёхкратными чемпионами континента, трёхкратными чемпионами мира и серебряными призёрами Олимпиады-2018 французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном.

«Боритесь! Только рты закройте! И боритесь — на площадке!», — сказала Тарасова в эфире «Первого канала».

Пападакис и Сизерон побили мировой рекорд и получили за прокат 84,79 балла.

Второе место после ритм-танца занимают россияне Александра Степанова и Иван Букин, набравшие 81,37 балла и установившие личный рекорд.

Ещё одна российская пара — Виктория Синицина и Никита Кацалапов — с 70,24 и падениями на пятом месте. Софья Евдокимова и Егор Базин — 11-е.

Как писал News.ru, Кацалапов рассказал о несчастном случае на ЧЕ.