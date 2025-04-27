Тарасова осудила запрет Жулину поехать на отбор Олимпиады

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с РИА Новости резко раскритиковала решение не допустить Александра Жулина к участию в квалификационном турнире Олимпиады-2026 в Пекине вместе с его учениками. Она назвала это «жуткой несправедливостью, кошмаром и подлостью», отметив, что отсутствие тренера может серьезно сказаться на результатах спортсменов.

Нам это право не просто так дали, а мы его завоевали. И у нас это право бесправно отобрали. Они не имеют права командовать, поедет тренер или нет. Это не их собачье дело, — заявила она.

Тарасова подчеркнула, что недопуск тренера — это не право организаторов, и они не должны решать, кто будет сопровождать спортсменов. По ее мнению, такие вопросы нужно решать на государственном уровне и отстаивать интересы тренеров и спортсменов.

Ранее Тутберидзе заявила, что часть средств, собранных за билеты на просмотр открытой тренировки, будет направлена на погашение долга фигуристки Арины Парсеговой перед академией Плющенко, которую та покинула. Она добавила, что это произойдет вне зависимости от того, сколько денег будет собрано по итогам тренировки. Заявление тренера прозвучало на фоне планов команды Тутберидзе 9 сентября провести открытую тренировку в ледовом дворце в Ясенево.