Тарасова назвала позором выступление Ковтуна на ЧЕ

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российского фигуриста Максима Ковтуна в произвольной программе на чемпионате Европы.
«Позор какой-то! Просто стыдно! У нас есть кем менять!» — заявила Тарасова в эфире Первого канала после проката Ковтуна.
Фигурист сорвал практически все прыжковые элементы, включая четверной сальхов, четверной тулуп и тройной аксель.
По итогам двух программ спортсмен получил 216,18 балла.
Чемпионат Европы в Минске завершится 27 января показательными выступлениями.
Как сообщал News.ru, Ягудин попытался объяснить поражение Загитовой на ЧЕ.