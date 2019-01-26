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Тарасова назвала позором выступление Ковтуна на ЧЕ

Булкин Сергей/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российского фигуриста Максима Ковтуна в произвольной программе на чемпионате Европы.

«Позор какой-то! Просто стыдно! У нас есть кем менять!» — заявила Тарасова в эфире Первого канала после проката Ковтуна.

Фигурист сорвал практически все прыжковые элементы, включая четверной сальхов, четверной тулуп и тройной аксель.

По итогам двух программ спортсмен получил 216,18 балла.

Чемпионат Европы в Минске завершится 27 января показательными выступлениями.

Как сообщал News.ru, Ягудин попытался объяснить поражение Загитовой на ЧЕ.


#фигурноекатание #ТатьянаТарасова
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