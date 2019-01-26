Тарасова назвала позором выступление Ковтуна на ЧЕ

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российского фигуриста Максима Ковтуна в произвольной программе на чемпионате Европы.

«Позор какой-то! Просто стыдно! У нас есть кем менять!» — заявила Тарасова в эфире Первого канала после проката Ковтуна.