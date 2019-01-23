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Тарасова и Морозов уступили французам на ЧЕ в Минске

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Сергей Булкин/News.ru

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

спорт [ версия для печати ]

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов набрали 73,90 балла по итогам короткой программы чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске.

Фигуристы оценили свое выступление, отметив, что допустили несколько ошибок, потому что программа была новая, экспериментальная.

«Ошибка на прыжке сильно наказуема. Это расстраивает нас. Будем настраиваться на произвольную программу. Завтра всё будет с чистого листа. Срываешь элемент — теряешь 5−6 баллов», — сказала Евгения Тарасова.

Фигуристка отметила, что это была техническая ошибка, теперь пара настраивается на свою программу.

«Нам по душе больше старая программа, тренер настаивал на возвращении программы. Тренер убедил. Это был эксперимент, возвращение к старой программе», — подчеркнула Тарасова.

В соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место, лидируют французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, у которых 76,55 балла. Тройку сильнейших замыкают итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (73,70).

Произвольную программу фигуристы представят 24 января.

Ранее российская спортивная пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский показала лучший результат сезона в короткой программе на чемпионате Европы в Минске. Судьи оценили их выступление в 72,58 балла, писал News.ru.


#фигурноекатание #Минск
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