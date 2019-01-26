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Танцоры на льду Степанова и Букин выиграли серебро на ЧЕ

Сергей Булкин/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон победили на чемпионате Европы в Минске в танцах на льду. Они по сумме двух программ набрали 217,98 балла.

Россияне Александра Степанова и Иван Букин — вторые, они проиграли лидеру 11 баллов. Замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (199,84).

Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали четвёртыми, Софья Евдокимова и Егор Базин — девятыми.

Французы установили три мировых рекорда — в ритм-танце, в произвольном танце и по сумме двух программ.

Чемпионат Европы в Минске завершится 27 января показательными выступлениями.

Как сообщал News.ru, Самарин завоевал серебро на ЧЕ по фигурному катанию.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ
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