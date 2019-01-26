Танцоры на льду Степанова и Букин выиграли серебро на ЧЕ

https://news.ru/storage/news/2023e30a3d6ee112207683c741d45606/ed85e308-7ba0-4277-92aa-8b140de8ee24_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон победили на чемпионате Европы в Минске в танцах на льду. Они по сумме двух программ набрали 217,98 балла.

Россияне Александра Степанова и Иван Букин — вторые, они проиграли лидеру 11 баллов. Замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (199,84).

Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали четвёртыми, Софья Евдокимова и Егор Базин — девятыми.

Французы установили три мировых рекорда — в ритм-танце, в произвольном танце и по сумме двух программ.

Чемпионат Европы в Минске завершится 27 января показательными выступлениями.

Как сообщал News.ru, Самарин завоевал серебро на ЧЕ по фигурному катанию.