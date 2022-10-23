Латина и Европа: как прошел танцевальный турнир «Кубок Кремля»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники танцевального турнира «Кубок Кремля - Гордость России!» в Кремлевском дворце

22 октября в Кремлевском дворце прошел танцевальный турнир «Кубок Кремля — Гордость России!», организованный заслуженным деятелем искусств Станиславом Поповым. В Москве на паркет вышли сливки российского профессионального танца, соревновавшихся в латинских и европейских танцах.

Доказать превосходство в латиноамериканских танцах вышли 24 пары, среди которых вице-чемпионы России Владимир Литвинов и Ольга Николаева, бронзовые призеры чемпионата России Андрей и Анастасия Киселевы и чемпионы России этого года Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Любительский турнир также собрал 24 танцевальных дуэта, включая чемпионов России 2022 года Михаила Попова и Анастасию Дубровскую. В программу выступлений вошли ча-ча-ча, самба, румба и джайв.

Кроме того, свои силы в европейских танцах попробовали и 12 пар-любителей. По обеим дисциплинам также прошли соревнования в разряде Pro-Am.

«Кубок Кремля», пришедший на смену европейскому чемпионату, проходит всего во второй раз — первый был проведен в апреле этого года. Посмотреть на соревнования пришли порядка 1,5 тысячи москвичей и гостей столицы.

За жарой на паркете наблюдал NEWS.ru.