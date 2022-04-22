Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри одержал победу над Диллианом Уайтом. Поединок двух британских боксёров состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершился победой действующего обладателя титула.

Встреча была рассчитана на 12 раундов, но не продлилась даже половину дистанции. В конце шестого раунда Фьюри провёл точный апперкот, который отправил Уайта на канвас. Диллиан сумел подняться до счёта «десять», но когда рефери попросил его сделать два шага, Уайт едва не потерял равновесие, и поединок был остановлен.

Таким образом, теперь на счёту Фьюри 32 победы на профессиональном ринге при одном ничейном результате. На счету Уайта 28 побед и три поражения.

Ранее Фьюри отказался как-либо комментировать свою дружбу с главой ирландского наркокартеля Дэниелом Кинаханом, объявленным в международный розыск.