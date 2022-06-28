Тайсон Фьюри бросил вызов чемпиону UFC Франсису Нганну

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тайсон Фьюри

Чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе боксер Тайсон Фьюри в Twitter обратился к обладателю пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Франсису Нганну. Британец бросил вызов франко-камерунскому бойцу смешанного стиля (MMA).

Фьюри предложил оппоненту провести бой на стадионе «Уэмбли» в 2022 году. Через некоторое время Нганну ответил на вызов.

Не смей думать, что я спущу с тебя глаз. Ты по-прежнему мой приоритет. Я иду. 2023, — заявил Нганну.

23 апреля Фьюри победил соотечественника Диллиана Уайта и объявил о завершении карьеры. Боксёр был исключён из рейтинга авторитетного портала Boxrec, но организация WBС сохранила ему пояс, посчитав, что заявление об уходе из бокса он сделал на эмоциях.

Последний поединок Франсис Нганну провёл 23 января этого года на турнире UFC 270: в главном событии вечера он одолел временного чемпиона Сирила Гана. Победа действующему обладателю титула досталась единогласным судейским решением.