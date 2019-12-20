https://static.news.ru/photo/7f4b1a9e-23d6-11ea-8c08-fa163e074e61_660.jpg Юрий Семин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обменялись репликами в социальных сетях.

Губерниев назвал оленями спортивных журналистов, которые путём голосования выбрали Сёмина лучшим тренером года. На что наставник «красно-зелёных» в своём Instagram ответил, что «голосующие олени лучше говорящих попугаев». После этого Губерниев снова высказал своё недовольство.

Олени-то, может, и лучше... Но только тренером года в России при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком, — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Как сообщалось, Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвала лучших атлетов 2019 года, а также тренера. По мнению спортивных журналистов, лауреатом ежегодной награды «Серебряная лань» стал Юрий Сёмин, писал NEWS.ru.