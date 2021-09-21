Сын Плющенко Гном Гномыч рассказал о проблемах отца в детстве

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко (в Сети его зовут Гном Гномыч), сравнил условия для тренировок отца со своими. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале KENG TV

Папе было тяжелее. Быть бедным, не иметь много денег. Каток был маленький в то время, было очень холодно. Коньки и лезвия были плохие. Было мало еды, игрушек, — сказал Плющенко-младший.

Плющенко-младший добавил, что папа собирал бутылки, продавал их, чтобы было «немножечко денег на бульончик и хлебушек».

Ранее во вторник, 21 сентября, Плющенко-старший раскрыл секрет своих тренировок. По словам двукратного олимпийского чемпиона, его подопечным непросто привыкать к его методам работы. Он придерживается системы Алексея Мишина, с которым работал 20 лет.