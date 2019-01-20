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Сычёв: хочу, чтобы «Авангард» выиграл Кубок

Дмитрий Сычёв Петр Ковалев/ТАСС

Дмитрий Сычёв

спорт [ версия для печати ]
Экс-форвард футбольной сборной окунулся в мир хоккея

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв принял участие в Мастер-шоу в Казани, где вышел помогать Илье Михееву в конкурсе буллитов. В разговоре с журналистами бывший футболист отметил, что вратарь, отразивший его удар, сыграл выше всяких похвал.

— Что скажете о своём буллите?

— Мы с Ильей Михеевым разрабатывали хитрый план, но в конкурсе буллитов вратарь сыграл выше всяких похвал, по-футбольному.

— Даже не получилось нормально пробить…

— А что делать? Это ведь серьёзный конкурс, плюс у нас впервые такой совместный опыт в пробитии буллита случился. Ничего, будем дальше прогрессировать.

— Не обидно, что не забили?

— Конечно, обидно, ведь мы рассчитывали на совершенно иной результат. Но немного перемудрили в последний момент.

— Как вообще пришла идея принять тут участие?

— Во-первых, позвонили организаторы, и сами предложили такую идею. Я просто не мог отказаться, тем более в паре с моим земляком. 

Егор Алеев/ТАСС

— Вы здорово сыграли в Альметьевске, клали шайбы по «девяткам». Насколько для вас хоккей — это страсть?

— Это больше хобби, если честно. Такая детская мечта моя, если хотите. Так что вы просто перехвалили меня сейчас.

— Ну, вы, правда, очень метко бросали по воротам. Часто ли тренируетесь, и какая у вас хоккейная школа?

— База? Дворовый хоккей, вот и всё. В детстве всегда выходили играть на коробку. Сейчас стараюсь тренироваться постоянно, когда есть время.

— «Авангард» в этом сезоне выступает не в Омске, а в Балашихе. Насколько это сильная потеря для омичей?

— Это достаточно серьёзный момент, но связь с командой у болельщиков все равно остаётся. Очень много различных мероприятий проводится. Местные болельщики чувствуют, что команда о них постоянно думает. При любом удобном случае своим болельщикам уделяет внимание. Очень хочется, чтобы «Авангард» в этом сезоне наконец-то взял Кубок Гагарина.

— На Матче звёзд всегда очень много статусных игроков. Кто для вас является главным авторитетом?

— Да тут со всеми хочется фотографироваться, просто россыпь звезд. Всегда мечтал оказаться в такой компании. В раздевалке сейчас посидел — это просто сказка какая-то. Я тут хожу, как ребёнок: всё фотографирую, снимаю видео.

— Как вы оставили свою школу сёрфинга и уехали в Казань?

— Да всё спокойненько работает, не волнуйтесь.

— Как вам местная атмосфера?

— Просто шикарная, организаторы всё хорошо продумали, всё на высшем уровне. Впервые, если не ошибаюсь, за день на матчи собираются полные трибуны. Интерес к этому событию грандиозный.


#хоккей #КХЛ #Матчзвезд #ДмитрийСычев
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