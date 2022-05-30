«Связано с политической обстановкой»: Широков об уходе тренера «Спартака» Футболист Широков связал уход Ваноли из «Спартака» с политической обстановкой

Паоло Ваноли / Фото Stupnikov Alexander/spartak.com

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков отреагировал на новость о возможном уходе Паоло Ваноли из «Спартака». Он считает, что это решение может быть связано с политической обстановкой в стране, передаёт «Чемпионат».

Это решение связано больше с политической обстановкой, чем от неудовлетворительных результатов, наверное. Чемпионат — минус, а Кубок — плюс, причём большой в столетие клуба. Сам финал удался в том плане, что было огромное количество зрителей. Для «Спартака» это больше запоминается, — заявил Широков.

29 мая состоялся финал Кубка России, в котором «Спартак» со счётом 2:1 обыграл московское «Динамо». Красно-белые завоевали трофей впервые с 2003 года.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года. Под его руководством команда финишировала на десятом месте в чемпионате России и повторила собственный антирекорд.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского клуба. Форвард выступал за команду с 2015 года.