Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отметил политическую сторону в решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Если у нас допинг — давайте решать эту проблему, если здесь замешана политика, то эти вещи надо разделять, — цитирует Свищёва ТАСС.
Он также отметил, что положительно относится к рекомендациям наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обжаловать санкции WADA в суде.
Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.