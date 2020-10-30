Светлана Журова: о детском спорте, допинге и ботах в соцсетях

Светлана Журова — олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, многократный призёр чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта России. Не менее успешную карьеру Светлана сделала и в политике. Она работала депутатом Государственной думы трёх созывов и выступила соавтором 75 законодательных инициатив и поправок в проекты федеральных законов. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Светлана Журова рассказала, как нужно развивать детский спорт в нашей стране, каким образом можно решить проблему допинга и что нужно отвечать ботам в соцсетях.