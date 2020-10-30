Светлана Журова: о детском спорте, допинге и ботах в соцсетях

В Москве провели ралли суперкаров. В заезде участвовали десятки спортивных машин. Маршрут проходил по центральным улицам столицы. От участников требовалось преодолеть в городском потоке транспорта 120 километров и как можно раньше прийти к финишу. При этом одним из главных принципов гонки стало соблюдение правил дорожного движения. У всех ли это получилось? Об этом — в видеоматериале NEWS.ru.