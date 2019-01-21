Свечников помог «Каролине» одолеть «Эдмонтон»

Российский хоккеист «Каролины» Андрей Свечников отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтона». Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу «Каролины».
Россиянин забросил шайбу на 7-й минуте матча, а также отдал две результативные передачи. Помимо Свечникова, две шайбы забросили Нино Нидеррайтер и Лукас Валльмарк, по разу отличились Брок Макгинн и Джорждан Мартинук. В составе «Эдмонтона» забили Зак Кэссиан, Брэндон Мэннинг. Две шайбы на счету Леона Драйзатля.
Андрей Свечников в текущем сезоне набрал 22 очка по системе «гол+пас» (12+10).
В турнирной таблице НХЛ «Каролина» занимает 11-е место в Восточной конференции, заработав 51 очко. «Эдмонтон» расположился на 11-м месте в Западной конференции с 49 очками.