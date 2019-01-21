USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,283 $   Brent62.56 $ Bitcoin3,546.29 $
МОСКВА-9°C10:20
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Свечников помог «Каролине» одолеть «Эдмонтон»

Андрей Свечников Mark LoMoglio/Icon Sportswire/Global Look Press

Андрей Свечников

спорт [ версия для печати ]

Российский хоккеист «Каролины» Андрей Свечников отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтона». Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу «Каролины».

Россиянин забросил шайбу на 7-й минуте матча, а также отдал две результативные передачи. Помимо Свечникова, две шайбы забросили Нино Нидеррайтер и Лукас Валльмарк, по разу отличились Брок Макгинн и Джорждан Мартинук. В составе «Эдмонтона» забили Зак Кэссиан, Брэндон Мэннинг. Две шайбы на счету Леона Драйзатля.

Андрей Свечников в текущем сезоне набрал 22 очка по системе «гол+пас» (12+10).

В турнирной таблице НХЛ «Каролина» занимает 11-е место в Восточной конференции, заработав 51 очко. «Эдмонтон» расположился на 11-м месте в Западной конференции с 49 очками.


#хоккей #НХЛ #АндрейСвечников
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
спорт 18:19, 19 января 2019
Словацкий хоккеист назвал любимую российскую фигуристку
спорт 18:13, 19 января 2019
Российский хоккеист порассуждал о тренерах-девушках
спорт 10:38, 17 января 2019
Хоккеисты объявили состав на ЧМ
Лента новостей
происшествия 10:07
ФСБ выявила финансирующую террористов ячейку
общество 10:03
Приставы на Кубани арестовали самолёт
спорт 10:03
Российская фигуристка поведала о принятии допинга
общество 09:45
Россиян всё чаще сажают под домашний арест
в мире 09:44
Турция совершила налёт на курдов в Ираке
Другие новости
спорт 10:03
Российская фигуристка поведала о принятии допинга
спорт 09:25
Российские фигуристки пропустили первую тренировку ЧЕ
спорт 09:15
Экс-игрок ЦСКА покинет «Бешикташ»
спорт 08:53
Антипин: мы играем в хоккей ради побед
Защитник «Металлурга» не слишком обрадовался бронзе на Матче звёзд
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top