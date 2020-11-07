Суперфинал чемпионата России по шахматам пройдёт без зрителей

https://static.news.ru/photo/3516963a-21cb-11eb-a87c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В связи с пандемией коронавирусной инфекции суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин пройдут без зрителей. Об этом сообщил глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.
Главное событие ближайшего времени — суперфинал чемпионата России, который пройдёт в декабре в Москве. Из-за пандемии зрители не будут допущены. Все будут следить онлайн. Сейчас просто небезопасно для болельщиков, — приводит слова Филатова ТАСС.
Турниры состоятся в столичном Центральном доме шахматиста. Проведение соревнований запланировано на 5–17 декабря.
Ранее NEWS.ru писал, что проведение чемпионата мира по самбо в Сербии также запланировано при пустых трибунах. По словам президента Европейской федерации самбо Сергея Елисеева, вопрос допуска зрителей даже не поднимался.