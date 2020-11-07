Суперфинал чемпионата России по шахматам пройдёт без зрителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные выложили в Сеть видеоролик, на котором человек, по всей видимости являющийся нападающим «Зенита» и сборной России по футболу Артёмом Дзюбой, занимается самоудовлетворением на кровати. На этот скандал отреагировала Мария Орзул.

В нашумевшем ролике можно услышать работающий телевизор и голос Орзул. Журналистка ведёт репортаж о хоккейном матче. Издание «Подъём» попросило прокомментировать инцидент телеведущую Марию Орзул. Девушке в прошлом приписывали роман с...