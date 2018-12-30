Сульшер поведал о своих целях с «Манчестер Юнайтед»

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Уле-Гуннар Сульшер

Исполняющий обязанности главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферных планах на текущий сезон.

«Знаю, что клуб хочет подписать с де Хеа и Марсьялем новые контракты, потому что они являются футболистами топ-класса», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Специалист добавил, что постарается помочь в этом. Он подчеркнул, что «Манчестер» — лучший клуб на свете.

18 декабря 2018 года «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью. Его место занял Сульшер. Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Реал» снова отказался от Моуринью, писал News.ru.