Сульшер поведал о своих целях с «Манчестер Юнайтед»

Исполняющий обязанности главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферных планах на текущий сезон.
«Знаю, что клуб хочет подписать с де Хеа и Марсьялем новые контракты, потому что они являются футболистами топ-класса», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
Специалист добавил, что постарается помочь в этом. Он подчеркнул, что «Манчестер» — лучший клуб на свете.
18 декабря 2018 года «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью. Его место занял Сульшер. Соглашение рассчитано до конца сезона.
«Реал» снова отказался от Моуринью, писал News.ru.