https://static.news.ru/photo/ce732e00-a3bf-11e9-ab5e-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена. Решение в отношении Мутко, вынесенное исполкомом Международного олимпийского комитета 5 декабря 2017 года, аннулировано, — говорится в заявлении суда.

После проведённого в 2017 году расследования Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры любом качестве.

В мае 2018 года Мутко был назначен вице-премьером, ответственным за вопросы строительства и жилищной политики.

Посол чемпионата мира по футболу — 2018 Виктория Лопырёва прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о романе с Мутко.