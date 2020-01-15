https://static.news.ru/photo/f192e2ea-3839-11ea-ab64-fa163e074e61_660.jpg Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро Фото: Luiz Souza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд Рио-де-Жанейро постановил в течение 24 часов закрыть все объекты, построенные для Олимпийских игр 2016 года.

Такое решение связано с тем, что муниципалитет не предоставил сертификатов безопасности для данных объектов. Таким образом, суд пытается обезопасить граждан от трагедий, сообщает France-Presse.

Мэрия будет обжаловать данное решение в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru писал, что организаторы летних Олимпийских игр в Токио 2020 года перенесли время начала соревнований по триатлону и конному спорту из-за прогнозируемой жары.