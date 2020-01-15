Суд Рио-де-Жанейро постановил в течение 24 часов закрыть все объекты, построенные для Олимпийских игр 2016 года.
Такое решение связано с тем, что муниципалитет не предоставил сертификатов безопасности для данных объектов. Таким образом, суд пытается обезопасить граждан от трагедий, сообщает France-Presse.
Мэрия будет обжаловать данное решение в ближайшее время.
Ранее NEWS.ru писал, что организаторы летних Олимпийских игр в Токио 2020 года перенесли время начала соревнований по триатлону и конному спорту из-за прогнозируемой жары.
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