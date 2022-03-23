Суд постановил разблокировать канал ФК «Ахмат» в Youtube

Арбитражный суд Москвы поставил, что канал футбольного клуба «Ахмат» в Youtube должен быть разблокирован. Таким образом, требование истца было полностью удовлетворено, о чем сообщил президент клуба из Грозного Магомед Даудов в своём Telegram-канале.

Суд обратил решение к немедленному исполнению, установив судебную неустойку за неисполнение предписания суда, – сообщил Даудов.

Неустойка должна составить 100 тысяч рублей за каждый день блокировки канала. Блокировка канала произошла 10 декабря 2020. С этого момента прошло 265 дней. Размер накопившейся суммы будет увеличиваться вдвое каждую неделю. Максимальная сумма штрафа может составить один миллиард рублей. Если компания Google LLC продолжит игнорировать постановление суда в течение девяти месяцев после начисления максимальной суммы, начисления продолжат расти, но уже без предела.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что данным решением суд восстановил справедливость по отношению к чеченскому клубу. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Данное судебное решение восстановило справедливость по отношению к ФК «Ахмат» и тысячам его болельщиков, которые были лишены возможности следить за деятельностью клуба на незаконных основаниях, – написал Кадыров.

Ранее Роскомнадзор обратился в компанию Google с требованием восстановить доступ к YouTube-каналам ФК «Ахмат». По мнению представителей ведомства, ограничение доступа нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола.