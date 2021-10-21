Суд оштрафовал экс-главу фан-клуба «Спартака» за нападение на журналиста

Бывший директор фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов оштрафован на пять тысяч рублей за нападение на журналиста РБК Александра Щеголева. Такое решение вынес Тушинский районный суд, сообщает «Чемпионат.com».

Также Коршунову запрещено посещать футбольные матчи в ближайшие два года. Экс-директор фан-клуба «Спартака» напал на журналиста у ВИП-входа «Открытие Банк Арена». Щеголев после игры снимал обстановку и навёл камеру на Коршунова. Тот в нецензурной форме потребовал прекратить съёмку и кинулся с кулаками на представителя СМИ. Дебошира оттащили коллеги журналиста. Позднее обоих забрали в полицейский участок.

Были удары по голове. Вроде цел. Всем спасибо за переживания и поддержку, — написал позже Щеголев в своём Telegram-канале.

В крови у бывшего директора фан-клуба «Спартака» был найден алкоголь. Ему грозило до 15 суток ареста.

Ранее сообщалось, что полиция задержала бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, который после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером», напал на журналиста.