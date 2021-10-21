Суд оштрафовал экс-главу фан-клуба «Спартака» за нападение на журналиста

Бывший директор фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов оштрафован на пять тысяч рублей за нападение на журналиста РБК Александра Щеголева. Такое решение вынес Тушинский районный суд, сообщает «Чемпионат.com».
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Были удары по голове. Вроде цел. Всем спасибо за переживания и поддержку, — написал позже Щеголев в своём Telegram-канале.
В крови у бывшего директора фан-клуба «Спартака» был найден алкоголь. Ему грозило до 15 суток ареста.
Ранее сообщалось, что полиция задержала бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, который после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером», напал на журналиста.