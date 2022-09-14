Суд вынес решение по апелляции дисквалифицированного за символ Z гимнаста Апелляцию дисквалифицированного за литеру Z гимнаста Куляка частично удовлетворили

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Иван Куляк во время соревнований

Апелляция российского спортсмена Ивана Куляка, вышедшего на награждение с литерой Z на форме, против годичного запрета на участие в международных соревнованиях была частично удовлетворена и теперь будет рассматриваться одновременно с отстранением российских спортсменов от участия в соревнованиях Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает портал Inside The Games. Дисквалификация Куляка продлится до 16 мая 2023 года.

Хотя годичная санкция остается в силе, апелляционный суд Фонда этики гимнастики постановил, что она не должна зависеть от мер, запрещающих всем российским спортсменам участвовать в соревнованиях FIG, — сказано в сообщении портала.

Ранее Федерация спортивной гимнастики России подала апелляцию на дисквалификацию Куляка в Фонд гимнастической этики. Гимнаста наказали после того, как он вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме на этапе Кубка мира в Дохе. Помимо дисквалификации, спортсмена обязали выплатить денежный штраф в размере 500 швейцарских франков, а также двух тысяч франков в качестве судебных издержек.