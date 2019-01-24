«Барселона» просит Суареса определиться с будущим

Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Денис Суарес может быть отстранён от работы с основной командой, если не определится со своим будущим в течение недели.
Каталонцы хотят в январе избавиться от Суареса, проведшего в нынешнем сезоне восемь матчей, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Cadena Ser.
Хавбеку предложено либо перейти в «Бетис» за 20 млн евро, либо продление контракта и аренда в лондонский «Арсенал» до конца сезона.
Сообщается, что если Суарес не выберет один из этих вариантов, то может быть переведен в дубль.
Ранее сообщалось, что Денис Суарес может продолжить профессиональную карьеру в Италии.