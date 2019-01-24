«Барселона» просит Суареса определиться с будущим

https://news.ru/storage/news/6f219b407db053e07397fa03bf69e934/d1b9d62a-f962-4467-974c-f3fb60cba24f_850.jpg Xavier Bonilla/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Денис Суарес

Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Денис Суарес может быть отстранён от работы с основной командой, если не определится со своим будущим в течение недели.

Каталонцы хотят в январе избавиться от Суареса, проведшего в нынешнем сезоне восемь матчей, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Cadena Ser.

Хавбеку предложено либо перейти в «Бетис» за 20 млн евро, либо продление контракта и аренда в лондонский «Арсенал» до конца сезона.

Сообщается, что если Суарес не выберет один из этих вариантов, то может быть переведен в дубль.

Ранее сообщалось, что Денис Суарес может продолжить профессиональную карьеру в Италии.