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«Барселона» просит Суареса определиться с будущим

Денис Суарес Xavier Bonilla/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Денис Суарес

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Денис Суарес может быть отстранён от работы с основной командой, если не определится со своим будущим в течение недели.

Каталонцы хотят в январе избавиться от Суареса, проведшего в нынешнем сезоне восемь матчей, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Cadena Ser.

Хавбеку предложено либо перейти в «Бетис» за 20 млн евро, либо продление контракта и аренда в лондонский «Арсенал» до конца сезона.

Сообщается, что если Суарес не выберет один из этих вариантов, то может быть переведен в дубль.

Ранее сообщалось, что Денис Суарес может продолжить профессиональную карьеру в Италии.


#футбол #Барселона #ДенисСуарес
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