«В семье не без урода»: Ступак о словах Вяльбе про проблемы с головой Ступак заявила, что не обижалась на Вяльбе из-за ее слов о проблемах с головой

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Юлия Ступак

Российская лыжница Юлия Ступак отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о наличии у нее проблем с головой. В интервью «Спорт-Экспресс» она заявила, что знает все свои сильные и слабые стороны и ни в коем случае не обижается на слова Вяльбе.

Я не обижаюсь ни в коем случае. Действительно, мы для нее как дети. Но, как говорится, видимо, в семье не без урода. Возьму на себя роль человека с проблемами с головой, — отметила Ступак.

29-летняя Ступак является олимпийской чемпионкой 2022 года в женской эстафете. Также в ее активе три бронзы Игр (две личные и одна командная).

Ранее Вяльбе заявила, что Юлия Ступак имеет «проблемы с головой». По ее словам, если спортсменка не справится с психологическим состоянием, то рискует завершить карьеру после окончания сезона.

Ступак вместе с другим олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым выступала в спринтерской гонке на Всероссийской спартакиаде сильнейших. Лыжница выбыла в полуфинале, а Устюгов занял последнее место в забеге. Вяльбе заявила, что он был физически не готов к соревнованиям, поскольку имеет реальные проблемы со здоровьем.