Страшное ДТП приковало к кровати вратаря ЦСКА: чем запомнился Мандрыкин Мандрыкин считался одним из самых ярких вратарей 2000-х, но авария в Брянске поставила крест на его карьере в 29 лет

Фото: Александр ФЕДОРОВ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

Вениамин Мандрыкин

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни. Сестра экс-игрока Жанна сообщила, что причиной смерти стал обширный инфаркт. С 2010 года трехкратный чемпион России и обладатель Суперкубка УЕФА был прикован к постели после ДТП в Брянске. Он не желал ни с кем общаться, лишь изредка давал интервью. Главные достижения в карьере Мандрыкина, что о нем говорят коллеги, а также события злополучной аварии — в материале NEWS.ru.

Главные достижения в карьере Мандрыкина

Мандрыкин родился 30 августа 1981 года в Оренбурге. Он был воспитанником владикавказских СДЮШОР «Юность» и «Спартак». За свою спортивную карьеру Мандрыкин выступал за «Аланию», «Томь», «Спартак Нальчик», «Ростов» и брянское «Динамо». Главным клубом вратаря стал ЦСКА.

В составе армейцев (2002–2005, 2007) он трижды становился чемпионом России, четырежды выигрывал Кубок страны, в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА. Тогда для России это был первый еврокубковый трофей (в финале был обыгран лиссабонский «Спортинг» со счетом 3:1). За национальную сборную России в 2003-м Мандрыкин сыграл два матча. В том же году он проиграл конкуренцию молодому 17-летнему Игорю Акинфееву и уже не считался первым номером столичного клуба. В 2006 году голкипер получил орден Дружбы — единственную государственную награду в своей карьере.

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press Вратарь Вениамин Мандрыкин (справа), 2004 год

Когда произошла авария с участием Мандрыкина

ДТП с участием экс-вратаря произошло в ночь на 10 ноября 2010 года в Брянске. По данным областного ГИБДД, 29-летний Мандрыкин, уходя на Porsche Cayenne на скорости около 200 километров в час от преследования сотрудников милиции, не справился с управлением и врезался в дерево.

Вместе с вратарем в машине было четверо пассажиров. Одна девушка получила перелом грудного отдела позвоночника, другая — ушибы и перелом ключицы. Ушибами отделались еще два одноклубника Мандрыкина по брянскому «Динамо», ехавшие с ним в машине, — полузащитник Максим Федоров и защитник Марат Макеев. В отношении вратаря было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Какие травмы получил Мандрыкин

В результате ДТП Мандрыкин получил серьезную травму шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга и был госпитализирован в городскую больницу № 1. Через два дня футболиста перевели в НИИ имени Бурденко. Из-за повреждения шейного отдела позвоночника двигательные функции были нарушены. Медики прописали ему лечебную физкультуру и другие реабилитационные мероприятия. Позднее Мандрыкина перевели в реабилитационный центр.

Что Мандрыкин говорил об аварии

В 2017 году голкипер дал интервью «Спорт-Экспрессу» и подробно рассказал об аварии. Он заявил, что нарушил ПДД, сильно превысил скорость и не справился с управлением. Футболист не был пристегнут ремнями безопасности. Также Мандрыкин рассказал, что часто испытывал адреналин, превышая скорость и скрываясь от полицейских на скорости 200 и более км/ч.

«Всю жизнь гонял! Если чуть-чуть выпил — никогда не останавливался. Убегал от гаишников даже не потому, что денег жалко. Адреналин, понимаете? За десять лет ни разу меня никто не догнал», — рассказал Мандрыкин.

Он сообщил, что к нему приходил следователь, потому что нужно было дать показания и закрыть дело за примирением сторон.

«Я же главный виновник. Ни у кого претензий не было», — сообщил Мандрыкин.

Одно из последних интервью с Мандрыкиным было опубликовано 10 ноября 2020 года, спустя десять лет после аварии. Тогда бывший вратарь рассказал о «заездах», в которых он участвовал вместе с молодыми игроками ЦСКА. Мандрыкин считал себя хорошим водителем, но в момент аварии в Брянске его подвела темень.

«На „Мерседесе“ на МКАД клал стрелку спидометра — 260 км/ч. С ребятами из ЦСКА по молодости устраивали заезды — много там было любителей наперегонки покататься: два Дениса — Евсиков и Попов, Спартак Гогниев. Гаишники иногда штрафовали, но нечасто — такого количества камер, как сейчас, не было. Я хорошим водителем был. До ноября 2010-го всего одно ДТП, и то по чужой вине — поцарапали немного машину. А в Брянске разбился, потому что незнакомый город, темень», — сказал Мандрыкин изданию «Чемпионат».

В 2022 году голкипер рассказал в ходе беседы с «Матч ТВ», что получает льготы от государства.

«Я не жалуюсь. Помимо пенсии по инвалидности, могу бесплатно заказывать лекарства, какие-то предметы для восстановления и реабилитации. Например, коляску мне выдавали от государства. Пенсия в сумме составляет 40 тысяч, мне хватает», — заявил Мандрыкин.

Фото: Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press Вратарь Вениамин Мандрыкин

Что известно о последних днях футболиста

Сестра Мандрыкина сообщила, что футболист долго болел перед смертью. В последнее время его состояние ухудшилось, у экс-игрока ЦСКА появились боли. Мандрыкина забрали в больницу, но, к сожалению, врачи ничем не смогли ему помочь.

«Его привезли в приемную. Там остановка сердца», — сказала Жанна Мандрыкина.

Что сказали о вратаре его коллеги

Футбольный тренер Валерий Непомнящий назвал Мандрыкина достойным и светлым человеком, который был легок в общении.

«С Веней мы не так много работали, но о нем у меня самые светлые воспоминания. Он был абсолютно светлым парнем, легко общался с партнерами, молодежью. Обычно вратари — немного обособленная категория, но с ним было легко всем. Абсолютно достойный и светлый человек», — сказал Непомнящий.

Бывший тренер вратарей Вячеслав Чанов заявил, что Мандрыкин был прекрасным человеком и всегда был готов прийти на помощь. По его мнению, голкипер мог долго играть в футбол, но трагедия в Брянске все перечеркнула.

«Надо отдать должное ЦСКА, который поддержал его, за что клубу отдельное спасибо. Что касается Вени, сложно что-то сказать кроме того, что он был прекрасным человеком», -— сказал Чанов.

Тренировавший Мандрыкина в составе «Алании» и ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что он был талантливым вратарем и уже в 16 лет стал играть в основном составе владикавказского клуба.

«Потом были и выступления за национальную сборную, и игры за ЦСКА. Но, к сожалению, эта авария... Вениамин прошел большой спортивный путь, оставил заметный след. Еще раз выражаю самые искренние соболезнования!» — сказал Газзаев.

ЦСКА выразил соболезнования родным и близким Мандрыкина. Ближайший домашний матч армейцев против воронежского «Факела» в Кубке России начнется с минуты молчания.

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