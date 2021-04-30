Странный сезон: как прошёл год Трусовой под руководством Плющенко

Утром 1 мая тренер Евгений Плющенко объявил о том, что фигуристка Александра Трусова покидает его группу.

Год назад Трусова неожиданно для всех объявила о том, что уходит из группы Этери Тутберидзе, чтобы перейти к Плющенко. За год под руководством некогда одного из лучших фигуристов России Александра не смогла существенно улучшить свои результаты. В сезоне ей удалось одержать победы на этапах Кубка России в Москве и Казани, взять «бронзу» чемпионата России и чемпионата мира.

О причинах ухода неизвестно. Сам Плющенко в своём сообщении лишь отметил, что решение не продлять контракт было обоюдным. По сообщениям СМИ Трусова вновь вернётся к Этери Тутберидзе.

Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова Сергей Савостьянов/ТАСС Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова Сергей Савостьянов/ТАСС Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова Донат Сорокин/ТАСС Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС