Странный сезон: как прошёл год Трусовой под руководством Плющенко

Утром 1 мая тренер Евгений Плющенко объявил о том, что фигуристка Александра Трусова покидает его группу.
Год назад Трусова неожиданно для всех объявила о том, что уходит из группы Этери Тутберидзе, чтобы перейти к Плющенко. За год под руководством некогда одного из лучших фигуристов России Александра не смогла существенно улучшить свои результаты. В сезоне ей удалось одержать победы на этапах Кубка России в Москве и Казани, взять «бронзу» чемпионата России и чемпионата мира.
О причинах ухода неизвестно. Сам Плющенко в своём сообщении лишь отметил, что решение не продлять контракт было обоюдным. По сообщениям СМИ Трусова вновь вернётся к Этери Тутберидзе.
Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Трусова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Трусова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова
Сергей Савостьянов/ТАСС
Александра Трусова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова
Сергей Савостьянов/ТАСС
Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова
Донат Сорокин/ТАСС
Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова
Сергей Бобылев/ТАСС
Александра Трусова
Сергей Бобылев/ТАСС
Александра Трусова
Сергей Бобылев/ТАСС