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Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова
Спорт

Странный сезон: как прошёл год Трусовой под руководством Плющенко

13:19, 01 мая 2021
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Утром 1 мая тренер Евгений Плющенко объявил о том, что фигуристка Александра Трусова покидает его группу.

Год назад Трусова неожиданно для всех объявила о том, что уходит из группы Этери Тутберидзе, чтобы перейти к Плющенко. За год под руководством некогда одного из лучших фигуристов России Александра не смогла существенно улучшить свои результаты. В сезоне ей удалось одержать победы на этапах Кубка России в Москве и Казани, взять «бронзу» чемпионата России и чемпионата мира.

О причинах ухода неизвестно. Сам Плющенко в своём сообщении лишь отметил, что решение не продлять контракт было обоюдным. По сообщениям СМИ Трусова вновь вернётся к Этери Тутберидзе.

Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова

Сергей Савостьянов/ТАСС

Александра Трусова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова

Сергей Савостьянов/ТАСС

Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова

Донат Сорокин/ТАСС

Тренер Евгений Плющенко и Александра Трусова

Сергей Бобылев/ТАСС

Александра Трусова

Сергей Бобылев/ТАСС

Александра Трусова

Сергей Бобылев/ТАСС

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