«Стерлингу нечего предложить Яну»: мнение бывшего тренера Петра

Тренер бойцовского клуба «Ермак» Георгий Емельянов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил перспективы временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна в поединке с действующим чемпионом организации Алджамейном Стерлингом. Специалист выразил уверенность, что россиянин во всех аспектах превосходит американца.

По первому бою было ясно, что Стерлингу нечего предложить. В борьбе он проиграл, а в других аспектах и вовсе заметно слабее. Да, у него корявая и нестандартная ударка, но под это можно подстроиться по ходу битву. А Ян великолепно умеет адаптироваться и подбирать ключи к соперникам. Кроме того, сам Пётр говорил, что к первой схватке был готов на 50%. Подготовка проходила не в Tiger Muay Thai, а в неизвестном зале в США. Никто не хотел стоять с ним в парах, рубиться. Сейчас же он готовится в Тайланде, — сказал Емельянов.

У Яна в активе 16 побед при двух поражениях. Сейчас он владеет поясом временного чемпиона UFC. Его соперник в ММА одержал 20 побед при трёх поражениях. В 2021 году Стерлинг победил Яна путём дисквалификации после запрещённого удара коленом, который нанёс Пётр.

Ранее Пётр Ян назвал условия нового контракта с UFC и рассказал о личных изменениях, которые случились с ним после того, как к нему пришёл успех.