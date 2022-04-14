Стерлинг раскритиковал Уайта и судью за оценки боя с Яном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг в интервью BJ Penn раскритиковал позицию главы организации Дэйны Уайта. Президент UFC ранее заявил, что судьи совершили ошибку, отдав победу Стерлингу в реванше с россиянином Петром Яном.

Дэйна всегда будет поливать грязью моё имя, это то, что он делает. Я думаю, он так высоко оценил Яна, он такой опасный парень, и когда грепплер в моём лице его одолел, Уайт был шокирован, — сказал американец.

Помимо этого, Стерлинг назвал «болваном» судью, который отдал победу Петру Яну в первом раунде их боя.

Для Яна поражение в минувшие выходные стало третьим в карьере. До этого он одержал 16 побед в 19 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Стерлинг в ММА одержал 21 победу при трёх поражениях.

Ранее Пётр Ян высказался о поражении от американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 273. 28-летний уроженец Дудинки считает, что выиграл бой, а судьи лишили его победы.