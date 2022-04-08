Стерлинг победил Петра Яна и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу. Таким образом, россиянин не смог вернуть себе титул чемпиона лиги в легчайшем весе.

Встреча Яна и Стерлинга прошла в рамках турнира UFC 273 и была рассчитана на пять раундов. Бой продлился всю дистанцию. Первый раунд получился конкурентным. Следующие два раунда выиграл Стерлинг, а два заключительных раунда — Ян. В итоге судьи раздельным решением отдали победу американцу: 48-47, 47-48, 48-47.

Я считаю, что меня обокрали. Я выиграл бой и выиграл три раунда из пяти: первый, четвёртый, пятый. Мне нужен реванш, — сказал россиянин после поединка.

Для Яна эта поражение стало третьим в карьере. До этого он одержал 16 побед в 19 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Его соперник в ММА одержал 21 победу при трёх поражениях.

Также на этом турнире швед российского происхождения Хамзат Чимаев судейским решением победил бразильца Гилберта Бёрнса, а россиянин Алексей Олейник болевым приёмом одолел Джареда Вандераа.