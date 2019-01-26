Степанова и Букин прокомментировали серебро

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали серебро, завоеванное ими на чемпионате Европы в Минске.
«Мы безумно рады, что улучшили свою бронзовую медаль. Серебро для нас — огромный шаг вперёд. Это толчок для нас. Безумно подстёгивает нас идти дальше и работать ещё больше», — цитирует фигуристов корреспондент News.ru.
Степанова и Букин проиграли лидеру — французской паре Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону — 11 баллов.
Бронзовую медаль чемпионата Европы россияне выигрывали в 2015 и 2018 годах.
Как писал News.ru, Самарин завоевал серебро на ЧЕ по фигурному катанию.