Степанова и Букин отреагировали на личный рекорд сезона

https://news.ru/storage/news/ffb79e36f4bb74e06caaf0c2ff2cbe74/a6bdeb2e-56d8-4fc2-bf5b-5924f3ba3fd1_850.jpg Cергей Булкин/News.ru

Александра Степанова и Иван Букин

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали выступление в ритм-танце на чемпионате Европы в Минске.

«Анализ будет чуточку позже. По реакции наших тренеров мы довольны, что получили оценку за 80», — цитирует их корреспондент News.ru.

Фигуристы набрали 81,37 балла и установили личный рекорд сезона. По итогам ритм-танца они заняли вторую строчку, уступив французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону около трёх баллов.

Как писал News.ru, Тарасова призвала закрыть рты «борющихся» россиян.