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Степанова и Букин отреагировали на личный рекорд сезона

Александра Степанова и Иван Букин Cергей Булкин/News.ru

Александра Степанова и Иван Букин

спорт [ версия для печати ]

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали выступление в ритм-танце на чемпионате Европы в Минске.

«Анализ будет чуточку позже. По реакции наших тренеров мы довольны, что получили оценку за 80», — цитирует их корреспондент News.ru.

Фигуристы набрали 81,37 балла и установили личный рекорд сезона. По итогам ритм-танца они заняли вторую строчку, уступив французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону около трёх баллов.

Как писал News.ru, Тарасова призвала закрыть рты «борющихся» россиян.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ
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