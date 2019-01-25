Степанова и Букин отреагировали на личный рекорд сезона

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали выступление в ритм-танце на чемпионате Европы в Минске.
«Анализ будет чуточку позже. По реакции наших тренеров мы довольны, что получили оценку за 80», — цитирует их корреспондент News.ru.
Фигуристы набрали 81,37 балла и установили личный рекорд сезона. По итогам ритм-танца они заняли вторую строчку, уступив французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону около трёх баллов.
Как писал News.ru, Тарасова призвала закрыть рты «борющихся» россиян.