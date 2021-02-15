Ставшая порноактрисой гимнастка рассказала о домогательствах в спорте

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Многократная абсолютная чемпионка Нидерландов по спортивной гимнастике и призёр европейских соревнований Верона ван де Лер рассказала о сексуальном давлении со стороны тренеров.

По словам спортсменки, наставники часто трогают своих подопечных «везде». Интимные места, по её словам, исключения не составляют.

Знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди, — поведала ван де Лер.

Раздеваться перед тренерами-мужчинами гимнастке приходилось начиная с 10 и до 13 лет. Необходимо это было для взвешивания. Кроме того, она рассказала о «физиотерапевте, который во время лечебных процедур дотрагивался до тех мест, куда дотрагиваться было неправильно».

Завершив карьеру в спорте 35-летняя гимнастка восемь лет работала вебкам-моделью. Порноролики она снимала либо одна, либо со своим парнем. Ван де Лер подчёркивает, что всё это время она любила свою работу, так как руководствовалась только своими правилами.

Карьеру в спортивной гимнастике нидерландка завершила в 2008 году. В её активе серебро Чемпионата мира 2002 года, а также три серебряные медали и две бронзовые Европейского чемпионата того же года.