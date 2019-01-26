Ставшая 27-й на КМ Куклина: выходила с неуверенностью

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала исход гонки преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Она стала 27-й.
«Я обычно пристреливаюсь с двух-трёх обойм, а сегодня потребовалось четыре обоймы, и я вышла на старт с неуверенностью. Потому что ветер всё-таки нестабильный», — цитирует Куклину корреспондент News.ru.
Она добавила, что собирается бороться за попадание в топ-10 в следующих гонках.
«Я буду набирать форму, главное — стартовать и не заболеть», — заключила она.
Биатлонистки из России не попали в топ-10 в пасьюте на КМ, сообщал News.ru.