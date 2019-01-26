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Ставшая 27-й на КМ Куклина: выходила с неуверенностью

Лариса Куклина Volker Danzer/imago sportfotodienst/Global Look Press

Лариса Куклина

спорт [ версия для печати ]

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала исход гонки преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Она стала 27-й.

«Я обычно пристреливаюсь с двух-трёх обойм, а сегодня потребовалось четыре обоймы, и я вышла на старт с неуверенностью. Потому что ветер всё-таки нестабильный», — цитирует Куклину корреспондент News.ru.

Она добавила, что собирается бороться за попадание в топ-10 в следующих гонках.

«Я буду набирать форму, главное — стартовать и не заболеть», — заключила она.

Биатлонистки из России не попали в топ-10 в пасьюте на КМ, сообщал News.ru.


#биатлон #Кубокмира
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