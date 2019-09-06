https://static.news.ru/photo/1279314c-d257-11e9-ba56-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/News.ru

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что статус посла российской сборной на летней Олимпиаде 2020 года в Токио не помешает полноценной подготовке к новому спортивному сезону.

Я стала послом сборной, но всё сделали так, чтобы не сорвать мою подготовку, с ней проблем не будет, — приводит слова фигуристки ТАСС .

Медведева также прокомментировала ошибки во время исполнения короткой и произвольной программ на прошедших в Москве 7 и 8 сентября контрольных прокатах.

Стараюсь не искать причины вчерашних и сегодняшних срывов, ошибки во мне, и я знаю, из-за чего это происходит, и знаю, как это устранить, — заверила спортсменка.

Медведева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратным обладателем Гран-при и серебряным призёром Олимпиады 2018 года.

Ранее фигуристка рассказала, в чём будет заключаться её роль как олимпийского посла, писал News.ru. Медведева заявила, что её главной обязанностью будет просто «быть с командой».