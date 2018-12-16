Старых оправдалась за четвёртое место в эстафете на КМ

https://news.ru/storage/news/6307728ac6f413f7404670338553e653/f83de01d-ea1d-4398-9c06-84ce92ffc485_850.jpg imago sportfotodienst/Global Look Press

Ирина Старых

Российская биатлонистка Ирина Старых рассказала, чего ей не хватило, чтобы побороться за медаль на последнем этапе эстафеты на Кубке мира в Хохфильцене.

«На риск я пока не способна. Нужно было рискнуть, но я пока не способна, нет уверенности в этом», — рассказала Старых в эфире «Матч ТВ».

Она добавила, что видела, что соперниц даже при стрельбе «на ноль» было уже не догнать.

Сборная России в составе Евгении Павловой, Екатерины Юрловой-Перхт, Валерии Васнецовой и Ирины Старых финишировала четвёртой. Лидерам — итальянкам (01:10.58,7) — россиянки проиграли 47,2 секунды.

Как писал News.ru, россиянки остановились в шаге от медалей на КМ по биатлону.