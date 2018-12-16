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Старых оправдалась за четвёртое место в эстафете на КМ

Ирина Старых imago sportfotodienst/Global Look Press

Ирина Старых

спорт [ версия для печати ]

Российская биатлонистка Ирина Старых рассказала, чего ей не хватило, чтобы побороться за медаль на последнем этапе эстафеты на Кубке мира в Хохфильцене.

«На риск я пока не способна. Нужно было рискнуть, но я пока не способна, нет уверенности в этом», — рассказала Старых в эфире «Матч ТВ».

Она добавила, что видела, что соперниц даже при стрельбе «на ноль» было уже не догнать.

Сборная России в составе Евгении Павловой, Екатерины Юрловой-Перхт, Валерии Васнецовой и Ирины Старых финишировала четвёртой. Лидерам — итальянкам (01:10.58,7) — россиянки проиграли 47,2 секунды.

Как писал News.ru, россиянки остановились в шаге от медалей на КМ по биатлону.


#биатлон #Кубокмира #ИринаСтарых
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