Старты вне Олимпиады: легкоатлеты согрелись на московской «Русской зиме»

13 февраля в московском манеже ЦСКА прошёл легкоатлетический праздник «Русская зима». Старты стали частью Мирового легкоатлетического тура World Athletics и успешно конкурируют со знаменитыми однодневными соревнованиями, проходящими по всему миру. Событие традиционно собрало сильнейших спортсменов под одной крышей, чтобы радовать поклонников новыми рекордами. Как прошли прыжки, забеги, победы и поражения — в галерее NEWS.ru.
ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Спортсменка Полина Кнороз во время соревнований по прыжкам с шестом на ХХХI Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике "Русская зима" на манеже легкоатлетического комплекса ЦСКА
Сергей Булкин/NEWS.ru
ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Спортсменка Полина Кнороз во время соревнований по прыжкам с шестом на ХХХI Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике "Русская зима" на манеже легкоатлетического комплекса ЦСКА
Сергей Булкин/NEWS.ru
Спортсменка Полина Кнороз во время соревнований по прыжкам с шестом на ХХХI Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике "Русская зима" на манеже легкоатлетического комплекса ЦСКА
Сергей Булкин/NEWS.ru
ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Спортсменка Полина Кнороз во время соревнований по прыжкам с шестом на ХХХI Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике "Русская зима" на манеже легкоатлетического комплекса ЦСКА
Сергей Булкин/NEWS.ru
ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Спортсменка Полина Кнороз во время соревнований по прыжкам с шестом на ХХХI Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике "Русская зима" на манеже легкоатлетического комплекса ЦСКА
Сергей Булкин/NEWS.ru
ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru