Старты вне Олимпиады: легкоатлеты согрелись на московской «Русской зиме»

В России стартовало самое массовое спортивное мероприятие страны «Лыжня России», участниками которого могут стать любители и профессионалы бега на лыжах.

Забег проходит ежегодно с 1982 года, и сегодня это мероприятие выпало на триумф российских лыжниц, завоевавших золотые медали на Олимпийских играх в Пекине в эстафете. Оно собирает десятки тысяч людей,...