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Старты вне Олимпиады: легкоатлеты согрелись на московской «Русской зиме»
Спорт

Старты вне Олимпиады: легкоатлеты согрелись на московской «Русской зиме»

21:45, 13 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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13 февраля в московском манеже ЦСКА прошёл легкоатлетический праздник «Русская зима». Старты стали частью Мирового легкоатлетического тура World Athletics и успешно конкурируют со знаменитыми однодневными соревнованиями, проходящими по всему миру. Событие традиционно собрало сильнейших спортсменов под одной крышей, чтобы радовать поклонников новыми рекордами. Как прошли прыжки, забеги, победы и поражения — в галерее NEWS.ru.

ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортсменка Полина Кнороз во время соревнований по прыжкам с шестом на ХХХI Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике "Русская зима" на манеже легкоатлетического комплекса ЦСКА

Сергей Булкин/NEWS.ru

ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортсменка Полина Кнороз во время соревнований по прыжкам с шестом на ХХХI Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике "Русская зима" на манеже легкоатлетического комплекса ЦСКА

Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортсменка Полина Кнороз во время соревнований по прыжкам с шестом на ХХХI Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике "Русская зима" на манеже легкоатлетического комплекса ЦСКА

Сергей Булкин/NEWS.ru

ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортсменка Полина Кнороз во время соревнований по прыжкам с шестом на ХХХI Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике "Русская зима" на манеже легкоатлетического комплекса ЦСКА

Сергей Булкин/NEWS.ru

ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортсменка Полина Кнороз во время соревнований по прыжкам с шестом на ХХХI Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике "Русская зима" на манеже легкоатлетического комплекса ЦСКА

Сергей Булкин/NEWS.ru

ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

ХХХI Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима" в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

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