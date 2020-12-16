Старший Плющенко пригрозил младшему отдать его в танцы на льду

https://static.news.ru/photo/c57d4804-3fe4-11eb-ba24-fa163e074e61_660.jpg Александр Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Плющенко остался недоволен тренировками сына и пообещал ему самое суровое наказание за ошибки на льду. Прославленный фигурист пригрозил сыну отдать его в танцы на льду, если тот не будет выкладываться в полную силу.

Видео с катка, сопровождаемое «грозными» обещаниями, Евгений Плющенко опубликовал в Instagram. В ролике Гном Гномыч откатывает некоторые элементы программы с партнёршей, его тренер и по совместительству отец явно недоволен занятиями.

Будете плохо тренироваться, отдам вас в танцы на льду, — подписал спортсмен видео.

Всё бы ничего, но на «угрозу» совершенно серьёзно отреагировала олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая призналась, что ей в своё время угрожали тем же и она искренне боялась реализации этих угроз.

О боже, для меня это было самое страшное наказание, — написала в комментариях фигуристка.

Поклонники, которые более-менее разбираются в фигурном катании, согласились с Навкой, что тренеры действительно часто пугают своих воспитанников танцами на льду, считая этот вид спорта больше любительским. Но при этом пользователи поспешили вступиться за детей.

«Будущие чемпионы России», «Хорошо катаются, не ругайте их!», «Саша так подрос и такой уверенный на льду», написали в комментариях поклонники.

Интересно, что оба юных фигуриста всерьёз испугались слов Плющенко-старшего и стали умолять не отдавать их в танцы на льду и дать шанс исправить ошибки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр решил подарить на Новый год всему домашнему персоналу по машине с водителями. В частности, речь идёт о нянях — его и младшего брата Арсения.