Стало известно, почему Трусова пропустит сезон — 2023/2024 «Спорт-Экспресс»: Трусова пропустит сезон — 2023/2024 из-за отсутствия мотивации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Российская фигуристка Александра Трусова решила пропустить соревновательный сезон-2023/2024, сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что это связано с отсутствием мотивации у спортсменки.

По информации источника, Трусова снизила тренировочную активность. Среди причин, по которым она приняла такое решение, называется отсутствие международных стартов и, как следствие, мотивации, а также спорное судейство на внутренних турнирах, состояние здоровья и занятость в шоу.

Ранее сообщалось, что 19-летняя олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова приостановила тренировки из-за заболевания мононуклеозом. Щербакову включили в резервный состав кандидатов в сборную России на следующий сезон.

Между тем британское издание The Sun назвало самой богатой фигуристкой России Алину Загитову, приостановившую карьеру более двух лет назад. Состояние спортсменки оценивается в $5 млн.