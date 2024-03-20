Стало известно, за сколько суд согласился отпустить экс-звезду «Барселоны» В Испании разрешили футболисту Дани Алвесу выйти на свободу под залог в €1 млн

Фото: Europa Press/D.Zorrakino. Pool/Global Look Press

Суд в Испании согласился под залог в €1 млн отпустить экс-футболиста «Барселоны» Дани Алвеса, которого осудили за сексуализированное насилие, сообщает Marca со ссылкой на пресс-релиз Высшего суда Каталонии. Спортсмен более года находился за решеткой, пока шло расследование.

Футболист обязан сдать в правоохранительные органы два паспорта (испанский и бразильский), ему запрещено покидать территорию Испании, а в суд он обязан явиться по первому требованию инстанции. Сам спортсмен на заседании заявил, что останется в королевстве и не собирается никуда уезжать.

22 февраля футболиста признали виновным, его приговорили к 4,5 года тюрьмы. Адвокаты обжаловали решение, после чего дело вернули на рассмотрение, однако бразилец оставался за решеткой. Основанием для возбуждения уголовного дела стала жалоба местной жительницы — она заявила, что спортсмен засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Ранее в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов арестовали футболиста «Спартака» Квинси Промеса, где он вместе с командой находился на сборах. Футболист был задержан 29 февраля по подозрению в совершении ДТП с последующим оставлением места происшествия.