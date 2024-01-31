Стало известно, сколько денег может потерять Валиева из-за дисквалификации Forbes: Валиева может лишиться более чем 12 млн рублей после дисквалификации

Фото: Cao Can/XinHua/Global Look Press

Камила Валиева

Фигуристку Камилу Валиеву могут обязать вернуть более чем 12 млн рублей, заработанных с 25 декабря 2021 года, сообщает издание Forbes. Это обусловлено решением Спортивного арбитражного суда (CAS), дисквалифицировавшего спортсменку по результатам допинг-пробы. Отмечается, что российские организации могут не потребовать вернуть деньги.

По данным издания, в 2022 году Валиева стала самой зарабатывающей фигуристкой России. В частности, она заработала 1 млн рублей, одержав победу в личном зачете на чемпионате России по прыжкам. Еще 375 тысяч рублей фигуристке досталось за второе место в командном зачете. В общей сложности она получила около 3,8 млн рублей на российских стартах в 2022 году. Позднее она выиграла этап Гран-при России, получив 500 тысяч рублей, а также заработала бронзовую медаль на чемпионате России и получила 1 млн рублей. За выступление на Олимпиаде в Пекине Валиева заработала 12 млн рублей, которые были выделены правительством России, мэрией Москвы и Фондом олимпийцев РФ.

Российские организации не обязаны требовать от Валиевой вернуть призовые деньги. В то же время Международный союз конькобежцев (ISU) с высокой долей вероятности потребует вернуть $21 тысячу, которые Валиева получила за победу на Евро-2022.

Спортивный арбитражный суд вынес решение о дисквалификации Валиевой 29 января. Спортсменка не сможет принимать участие в соревнованиях четыре года. Сборной России присудили третье место на командном турнире по фигурному катанию Олимпиады-2022.