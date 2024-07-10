Стало известно, сколько билетов уже продано на матч за Суперкубок России РФС: на футбольный матч за Суперкубок России купили более 40 тысяч билетов

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

На матч за Суперкубок России, который состоится на стадионе «Волгоград Арена» 13 июля, было продано уже 40,2 тысячи билетов, заявили в беседе с «РБ Спорт» представители департамента мероприятий Российского футбольного союза. Мероприятие должно начаться в 20:30 по московскому времени.

За трофей в этом году поборются такие команды, как «Зенит» и «Краснодар». В прошлом сезоне победителем чемпионата России и обладателем Кубка страны стали представили футбольного клуба из Санкт-Петербурга, а их нынешний противник занял второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее стало известно, что на начало месяца число проданных на матч билетов находилось на уровне в 25 тысяч экземпляров.

Российский футбольный союз прежде продлил рабочий контракт с главным тренером государственной сборной по футболу Валерием Карпиным. Он останется на этой должности еще на четыре года, до середины лета 2028 года.

Помимо этого, сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024, так как смогла обыграть футболистов из Франции со счетом 2:1. Победу команде смогли обеспечить такие спортсмены, как Ламин Ямаль и Дани Ольмо.