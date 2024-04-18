Киев выдвинул требование из-за россиян на чемпионате Европы по дзюдо НОК Украины потребовал не допускать дзюдоистов из России на чемпионат Европы

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Михаил Игольников

Национальный олимпийский комитет Украины потребовал не допускать дзюдоистов из России на чемпионат Европы, который пройдет с 25 по 28 апреля в Хорватии, сообщила пресс-служба организации. Украинская сторона настаивает, что основанием для этого служит нарушение требований о нейтралитете.

В частности, речь идет о Мадине Таймазовой, Инале Тасоеве, Яго Абуладзе, Армане Адамяне, Даниле Лаврентьеве, Махмадбеке Махмадбекове, Михаиле Игольникове, Матвее Каниковском, Тамерлане Башаеве, Глафире Борисовой, Ксении Галицкой, Дали Лилуашвили, Камиле Бадуровой, Элис Старцевой, Рамазане Абдулаеве, — указано в заявлении.

Известно, что участие в турнире важно для спортсменов, поскольку оно является отборочным для Олимпийских игр, которые пройдут этим летом в Париже. При этом Международный олимпийский комитет разрешил атлетам из России и Белоруссии участвовать в ОИ, но только в нейтральном статусе. Спортсменам, в частности, запрещено как-либо обозначать свою связь со страной гражданства.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Парижу будет сложно «с чистого листа» провести Олимпийские игры. По ее словам, французская столица является обжитым мегаполисом, поэтому создать условия для международных соревнований там будет трудно.