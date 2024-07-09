Стало известно, куда отправят травмированного легкоатлета Чермошанского Травмированного легкоатлета Чермошанского отправят в Москву

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Артем Чермошанский

Прыгуна в длину Артема Чермошанского, получившего травму ноги на Кубке России в Чебоксарах, перевезут в Москву. В столице он продолжит лечение, сообщила пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко, передает ТАСС.

Спортсмену вчера сделали операцию, вправили сустав. Слава богу, что сосуды остались неповрежденными, но есть проблемы со связками. Скорее всего, Артему будет сделана операция на крестообразных связках, но уже в Москве, — сказала она.

Ранее супруга спортсмена Елизавета Чермошанская сообщила в своем Telegram-канале, что атлету удалось избежать перелома. По ее словам, мужу вправили вывих, но есть большой вопрос по связкам. Она подчеркнула, что Чермошанского теперь ждет очень длительное восстановление.

Чермошанский победил на проходившем 8 июля в Чебоксарах Кубке России с результатом 8,03 м. Тяжелую травму он получил при приземлении во время последней попытки.

До этого президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной РФ Ирина Винер сообщила, что многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины объявили о завершении спортивной карьеры. Она выразила им благодарность за пройденный путь к вершинам спорта.