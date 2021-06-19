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Стало известно, кто рассудит матч сборных России и Дании на Евро

13:36, 19 июня 2021
Клеман Тюрпен Клеман Тюрпен Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказал, кто рассудит матч третьего тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании. Арбитром назначен Клеман Тюрпен из Франции. Также стало известно, когда российские футболисты вылетят на игру.

Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня, начало — 22:00 по московскому времени. Помогать Тюрпену будут его соотечественники Николя Дано и Сириль Грингор. Также известно, что швейцарец Сандро Шерер станет резервным судьёй. За систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать Франсуа Летесье.

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сообщил, что сейчас сборная России тренируется в Новогорске. Команда вылетит на матч с датчанами на день позже запланированного, передаёт РИА Новости. По словам Владимирова, всё идёт по плану — футболисты чувствуют себя комфортнее в Новогорске. Решение было согласовано с УЭФА, добавил пресс-атташе сборной.

Ранее сообщалось, что датские власти уже в мае предупредили, что не пустят российских болельщиков в страну из-за действующих карантинных мер. Однако футбольные фанаты обещают не оставить команду без поддержки.

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