Стало известно, кто рассудит матч сборных России и Дании на Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказал, кто рассудит матч третьего тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании. Арбитром назначен Клеман Тюрпен из Франции. Также стало известно, когда российские футболисты вылетят на игру.
Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня, начало — 22:00 по московскому времени. Помогать Тюрпену будут его соотечественники Николя Дано и Сириль Грингор. Также известно, что швейцарец Сандро Шерер
Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сообщил, что сейчас сборная России тренируется в Новогорске. Команда вылетит на матч с датчанами на день позже запланированного, передаёт РИА Новости. По словам Владимирова, всё идёт по плану — футболисты чувствуют себя комфортнее в Новогорске. Решение было
Ранее сообщалось, что датские власти уже в мае предупредили, что не пустят российских болельщиков в страну из-за действующих карантинных мер. Однако футбольные фанаты обещают не оставить команду без поддержки.