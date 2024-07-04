Стало известно, кого из россиян допустили к Олимпийским играм в Париже ITF: шестеро российских теннисистов примут участие в Олимпийских играх в Париже

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Даниил Медведев

Шестеро российских теннисистов будут участвовать в Олимпийских играх в Париже, информирует РИА Новости со ссылкой на Международную федерацию тенниса (ITF). По данным агентства, спортсмены выступят в одиночном разряде. Россию в том числе будет представлять Даниил Медведев.

В сборную также вошли Роман Сафиуллин и Павел Котов. Среди женщин к участию допустили Екатерину Александрову, Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.

В парном разряде выступят Медведев и Сафиуллин. Женщин представит пара Андреева - Шнайдер. Также в заявке есть дуэт Александровой и Елены Весниной. Однако участие последней в Международном олимпийском комитете пока не подтвердили.

Ранее глава МОК Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде в 2024 году под нейтральным флагом. По его словам, наличие паспорта РФ не должно лишать возможности проявить себя. Бах подчеркнул, что исключение спортсменов из-за гражданства не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Глава комитета добавил, спортсмены могут стартовать как нейтральные, независимые участники игр в Париже. Олимпиада начнется в столице Франции 26 июля.