Стало известно, когда МОК обсудит участие россиян в открытии Олимпиады Исполком МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады 19 марта

Международный олимпийский комитет еще не принял решение об участии российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, сообщил член МОК Оливье Бекерс-Вьежан. По его словам, которые приводит ТАСС, исполнительный комитет обсудит этот вопрос на заседании, которое состоится в Лозанне 19 марта.

Официальное решение еще не принято. Исполком МОК рассмотрит этот вопрос на следующем заседании, — сообщил Бекерс-Вьежан.

6 марта Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр. Паралимпийцев при этом допустили до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Однако медали представителей обеих стран не будут участвовать в общем зачете.

В декабре 2023 года МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе. При этом МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов, которые публично высказывались в поддержку СВО, связаны с вооруженными силами или силовыми структурами.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что подписание российскими спортсменами документа, которого требует МОК для участия в Олимпиаде, сопряжено с нарушением законодательства РФ. Он назвал такие условия дискриминационными, усомнившись, что россияне пойдут на нарушение закона ради Игр.