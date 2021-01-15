Стало известно, когда Минспорт приступит к вакцинации спортсменов

https://static.news.ru/photo/68a05a1a-581f-11eb-92fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Tanecek/CTK/Global Look Press

Министерство спорта России приступит к реализации плана по вакцинации спортсменов от COVID-19 после выработки рекомендаций со стороны Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Роспотребнадзора, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Данных по спортсменам, сколько вакцинировано, я сейчас не приведу, мы в активной фазе взаимодействия с ФМБА, федерациями, Олимпийским комитетом России. В ближайшее время, как только будут закончены эти рекомендации, приступим к реализации этого плана, — отметил Матыцин, слова которого приводит ТАСС.

В России число выздоровевших от коронавирусной инфекции за последние сутки возросло на 27 311 человек. Общее число вылечившихся в стране достигло 2 936 991.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом. Новых случаев заражения за минувшие сутки зафиксировано 24 092. Таким образом, уже пятый день подряд в стране выписывают больше вылечившихся, чем выявляют новых случаев заболевания. Всего заболевших — 3 544 623 человека. Жертвами COVID-19 стали 590 пациентов, с начала пандемии зарегистрировано 65 085 летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал использование песни «Катюша» в качестве гимна России на Олимпийских играх.