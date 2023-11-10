Стало известно, когда CAS вынесет решение по делу Валиевой CAS вынесет решение по делу фигуристки Валиевой в январе 2024 года

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Камила Валиева

Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) вынесет решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в январе 2024 года, сообщила пресс-служба инстанции. Слушания по делу о положительной допинг-пробе спортсменки завершились 10 ноября.

Слушания CAS по арбитражному разбирательству с участием РУСАДА, ISU, ВАДА и Камилы Валиевой завершились — окончательное решение ожидается к концу января 2024 года, — сказано в публикации.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович поделались ожиданиями от слушаний CAS по делу Валиевой. Они были перенесены на ноябрь 2023 года. Анцелиович допускает, что наказание будет менее суровым, чем четыре года дисквалификации ввиду особых обстоятельств. По ее мнению, Валиева — несовершеннолетняя, поэтому в ее отношении действуют правила о незащищенных спортсменах.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в свою очередь заявила, что про допинговое дело Валиевой нужно было «красивее врать». Она полагает, что Россия сама виновата, что позволила другим странам, которые «не любят» россиян, указывать на их ошибки. Роднина считает, что внимание к РФ всегда будет «тройное», поскольку это страна самых сильных спортсменов, которым припомнят каждую ошибку.

В допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года было найдено запрещенное вещество триметазидин. Однако известно об этом стало вечером 9 февраля 2022-го во время Олимпийских игр. Препарат в пробе спортсменки был обнаружен в микродозе — 2,1 нанограмма на миллилитр. Все остальные допинг-пробы фигуристки начиная с 2019 года — чистые.