Стало известно, когда будет опубликован полный вердикт CAS по делу Валиевой Публикация полного решения CAS по делу Валиевой ожидается на следующей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует опубликовать мотивировочную часть решения по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой в конце следующей недели, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Оговаривается, что это произойдет при согласии сторон разбирательства.

Арбитражное решение, вынесенное коллегией CAS, в настоящее время подлежит проверке на предмет конфиденциальности <...>. Рассмотрение займет несколько дней, но не исключено, что решение — либо отредактированное, либо полное — может быть опубликовано к концу следующей недели, — говорится в заявлении суда.

CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка не смогла доказать отсутствие намерения принимать стимулянты. Из-за этого решения Россия будет лишена командного золота по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Разбирательство по допинг-делу Валиевой шло почти два года. В пробе спортсменки нашли запрещенное вещество триметазидин. Срок ее отстранения от соревнований будет отсчитываться с 25 декабря 2021-го, когда она сдала пробу. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в ответ на это призвала дисквалифицировать CAS, который вынес решение по делу Валиевой.